Exclusief voor abonnees Eddy Merckx supporter nummer 1 van Anderlecht "Ik had hem die goal in WK-finale gegund" 27 januari 2020

00u00 0

Eddy Merckx betreurt als een van de trouwste en meest notoire supporters van Anderlecht het heengaan van Rensenbrink. "Maar ik heb hem niet zo goed gekend, het is een beetje voor mijn tijd. Mij blijft toch vooral die WK-finale in 1978 tegen Argentinië bij, met die kans op de paal net voor tijd bij een gelijke stand. Ik had liever gezien dat die bal was binnengegaan. Het zou de bekroning van zijn carrière geweest zijn. Want hij was toch wel een fantastische voetballer en een fantastische mens." (BF)