Exclusief voor abonnees Eddy Merckx is weer thuis 19 oktober 2019

00u00 0

Eddy Merckx (74) mocht gisternamiddag het ziekenhuis verlaten. De vijfvoudige Tourwinnaar werd rond halfvijf, na een laatste onderzoek, ontslagen uit het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Daar haalden zijn vrouw Claudine (foto) en zijn dochter Sabrina hem op. Merckx was zondag op een fietstocht met vrienden en enkele ex-ploegmaats onwel geworden en gevallen. Daar hield hij een lichte hoofdwonde aan over en hij verloor ook even het bewustzijn. Gisteren zag hij er nog vermoeid uit, maar hij was blij dat hij naar huis mocht.

