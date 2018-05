Eddy Merckx "Froome heeft een ploeg, Dumoulin niet" En nu? Wie wint de Giro? 26 mei 2018

"Ik denk dat Froome het haalt. De Brit heeft gisteren een geweldige inspanning geleverd - dat was een heel knap nummer en heel mooie koers - maar Dumoulin heeft in de achtervolging niet minder energie verbruikt. Volgens mij is de Nederlander moe, én hij staat alleen. Dumoulin heeft geen ploeg, Froome wel. Sky was gisteren heel sterk. Dat laatste gaat volgens mij veel bepalen." (BA)

