Eddy Merckx en ASO strijken plooien glad

Eddy Merckx en Tourorganisator ASO lijken hun geschil bijgelegd te hebben. Dat mogen we toch concluderen uit het feit dat onze landgenoot morgen aanwezig zal zijn op de officiële presentatie van de eerste twee Tourritten voor 2019. De Ronde van Frankrijk van volgend jaar start in Brussel en de eerste twee etappes vinden in België plaats. De Grand Départ is mee een eerbetoon aan de 50ste verjaardag van de eerste Tourzege van Merckx in 1969. Vorige maand leek er plots een kink in de kabel te komen toen Merckx in felle discussie verwikkeld raakte met ASO. Details zijn niet bekend, maar een en ander had te maken met problemen bij het inrichten van de Ronde van Oman, waarbij zowel Merckx als ASO betrokken is. Onze landgenoot stapte intussen uit de organisatie en dreigde ook om de Tourpresentatie te boycotten, maar beide partijen bevestigen nu dat Merckx morgen zal aanwezig zijn.

