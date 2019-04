Exclusief voor abonnees Eddy Merckx: "Buitengewoon" CAMPENAERTS BREEKT UURRECORD 55,089 KM 17 april 2019

De superlatieven werden niet gespaard nadat Victor Campenaerts het werelduurrecord brak en voor het eerst door de grens van de 55 kilometer ging. Tot complimenten van de allergrootste, Eddy Merckx, toe. Hoe indrukwekkend de prestatie is, bewijzen Campenaerts' rondetijden. In het eerste halfuur zit hij geregeld onder 16,2 seconden. Nadien begint de vermoeidheid te wegen en rijdt hij vaak boven 16,4. Op het einde trekt hij nog stevig door met knappe tijden rond en onder 16,0. (De eerste twee rondes, waarin hij optrekt, zitten niet mee in de grafiek.)

