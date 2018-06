Eddie Rob (STVV) nieuwe physical coach bij Club Brugge 04 juni 2018

Club heeft zijn nieuwe fysiektrainer beet. Met Renaat Philippaerts die Michel Preud'homme achterna gaat bij Standard, had het een vervanger nodig. Dat wordt nu Eddie Rob (48). De Ardenees was tot vorig seizoen bij STVV aan de slag. In die hoedanigheid werkte hij ook al samen met Ivan Leko. (WDK)