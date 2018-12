Eddie Murphy voor het eerst op de foto met het hele gezin 10 kinderen bij 5 vrouwen 28 december 2018

De Amerikaanse acteur Eddie Murphy (57) heeft deze kerst voor het eerst geposeerd met al zijn kinderen, en dat zijn er véél. Via Instagram deelde de acteur zijn indrukwekkende familieportret. Binnen zijn kroost variëren de leeftijden tussen de 30 jaar en 3 weken. De jongste telg is zijn zoontje Max, die wordt gedragen door Murphy's verloofde Paige Butcher. Samen kregen ze ook een dochter: Izzy (2). De dochter die hij deelt met Spice Girl Mel B, Angel (11), is helemaal vooraan in de groep te zien. Zijn twee oudste kinderen, Eric (vooraan links) en Christian (achteraan rechts), stammen dan weer uit Murphy's huwelijken met respectievelijk Paulette McNeely en Tamara Johnson. De overige 5 kinderen kreeg de acteur met Nicole Murphy. (MVO)

