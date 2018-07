Ed Sheeran 03 juli 2018

Auto geparkeerd op een 30 minuten van de wei van Werchter. We zijn om half vijf aangekomen, hebben meteen voldoende drankbonnetjes gekocht en moesten niet aanschuiven om te drinken. Later hebben we in de foodvillage gegeten (daar was heel weinig volk en dus ook geen oponthoud), na het concert konden we meteen vertrekken en er was geen file. Een goede voorbereiding van de dag doet veel!

Anke Clerens

