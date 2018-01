Ed Sheeran kampeert al 3 maanden op 1 20 januari 2018

Met 'Perfect' staat hij al een indrukwekkende drie maanden op 1, en Ed Sheeran lijkt niet van plan om zijn plekje bovenaan de Vlaamse Ultratop snel op te geven. Ook zijn album '÷' ('Divide') is nog steeds de onbetwistbare koploper in de album- top 50, en staat al liefst 46 weken in die lijst. Wel is er concurrentie van Klubbb3 met 'Wir werden immer mehr!' en Camila Cabello met 'Camila', die meteen op 2 en 3 binnenkwamen. Na de dood van Dolores O'Riordan staan The Cranberries met 'Zombie' op 1 in de 'back catalogue'. (MVO)