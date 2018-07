Econoom ziet gemiste kans voor begroting: "Di Rupo deed meer dan Michel" Astrid Roelandt

13 juli 2018

05u00 0 De Krant "De regering-Di Rupo heeft meer gedaan om onze begroting structureel op orde te krijgen dan de regering- Michel." Die opvallende vaststelling doet econoom Bart Van Craeynest. Hij roept de regering op om tijdens deze laatste begrotingsopmaak nog wat ambitie te tonen.

Vandaag begint de regering aan haar begrotingsbesprekingen. Volgens het Monitoringcomité moet ze voor 2019 op zoek naar 2,6 miljard euro, al is de vraag of dat bedrag niet te rooskleurig is ingeschat. Het Planbureau sprak vorige maand immers nog van 4 miljard en in het rapport van het Monitoringcomité suggeren enkele leden dat hun voorzitter door de regering onder druk werd gezet om het begrotingstekort zo klein mogelijk voor te stellen

Beïnvloeding

