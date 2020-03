Exclusief voor abonnees Econoom Geert Noels na 'gevaarlijke uitspraak': "Mijn toon is veranderd" 20 maart 2020

De uitspraak van Geert Noels, dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden meer schade zullen aanrichten dan het virus zelf, werd niet gesmaakt door zijn collega-econoom Paul De Grauwe. Die zei in onze woensdagkrant dat het gevaarlijk is dergelijke uitspraken te doen over "materie die je niet beheerst". Noels wijst er nu op dat hij die uitspraak deed op een moment dat de wereld er nog heel anders uitzag. Hij tweette erover op 3 februari en lichtte de stelling op 26 februari toe op hln.be. Op dat laatste moment waren er in Italië elf mensen aan het coronavirus overleden en waren er in ons land nog geen besmettingen. Viroloog Marc Van Ranst zei toen dat het virus wellicht "iets dodelijker en iets besmettelijker" was dan een gewone griep. "Mijn toon veranderde na 26 februari, omdat ik begreep dat de Chinese medische maatregelen gerechtvaardigd waren, en dus logischerwijs economische gevolgen hadden die je kon aanvaarden", schrijft Noels nu op Facebook.

