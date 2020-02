Economische dreun door corona kan nog jaren nazinderen CORONA DOET BEURZEN KELDEREN Steven Swinnen

28 februari 2020

05u00 1 De Krant Het coronavirus heeft de financiële markten en bij uitbreiding de economie al flink besmet. De beurzen gingen gisteren fors in het rood - de Bel-20 verloor 5% - en tal van bedrijven vrezen serieus omzetverlies. Economen houden rekening met jarenlange malaise.

Multinationals als Samsung, Apple, Microsoft, Adidas en AB InBev, om er maar enkele te noemen, hebben de voorbije dagen waarschuwingsberichten uitgestuurd. Door de gehavende Chinese markt, de gebrekkige toevoer van grondstoffen en onderdelen, en het afgenomen consumentenvertrouwen vrezen ze dat de verkoopcijfers fel onder de verwachtingen zullen blijven. Een boodschap die beleggers naar de uitgang joeg en dus kregen de beurzen wereldwijd klappen. De Bel20, de belangrijkste index in Brussel, ging gisteren 4,98% in het rood. Dat is het slechtste resultaat sinds 24 juni 2016, de dag na het brexitreferendum. AB InBev, dat z'n afzetmarkt ziet krimpen nu veel cafés in China gesloten blijven, incasseerde zelfs een klap van 10,97%.

Waar het SARS-virus de wereldwijde economie in 2003 zowat 36 miljard euro kostte, kan corona er een stuk dieper inhakken - China speelt intussen een veel grotere rol. Alleen al de toeristische sector voorspelt een verlies van 20 miljard euro. Als het daadwerkelijk tot een pandemie komt, kan de globale schade oplopen tot 912 miljard euro, zo heeft Oxford Economics berekend.

"Het ergste scenario is een 'stagflatie': de combinatie van een stagnerende, zwakke economie en toch nog een inflatie, omdat de prijzen stijgen door het afgenomen aanbod", zegt professor macro-economie Johan Lambrecht (KU Leuven). "In dat geval zullen we corona nog jaren uitzweten, zoals de oliecrisis in de jaren 70."

