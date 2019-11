Exclusief voor abonnees Economisch nieuws 21 november 2019

Carrefour test betalen met vingerafdruk

Carrefour wil begin volgend jaar in ons land het betalen met een vingerafdruk uittesten. Dat moet de afhandeling van de aankopen aan de kassa vlotter laten verlopen, gezien de consument niet langer naar zijn kaart of zijn smartphone moet zoeken. De warenhuisgroep bevestigt het bericht daarover op de nieuwssite 'Business AM'. Carrefour koppelt de vingerafdruk aan een bankkaart of een zichtrekening. Op die manier is het verzekerd van de betaling. De warenhuisketen wil er wel zeker van zijn dat er geen privacyproblemen zijn met het opslaan van de biometrische gegevens.

