Economisch nieuws

09 mei 2020

1 op 5 bedrijven plant herstructurering

Een op de vijf bedrijven in ons land is wegens de impact van de coronacrisis van plan om een herstructurering door te voeren . Ze zal veelal geleidelijk worden gespreid over de rest van het jaar en gemiddeld een impact hebben op 11% van het personeelsbestand, blijkt uit een bevraging van HR-expert Hudson bij 149 organisaties.

