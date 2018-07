Economisch kort 28 juli 2018

SBM Offshore, dat drijvende productieplatformen bouwt voor de oliegiganten, sprong in Amsterdam bijna 10% hoger. De toeleverancier heeft een deal afgesloten met de Braziliaanse autoriteiten en het staatsbedrijf Petrobras over een smeergeldaffaire. SBM Offshore zal in totaal 299 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Dat bedrag had SBM al opzijgezet. Ondanks deze deal blijft nog één zaak hangende. Daarover is nog geen uitsluitsel.

