Economisch kort

Global Graphics, de Engelse specialist in grafische software die op Euronext Brussel noteert, kon vorig jaar een verlies van 266.000 euro omzetten in een winst van 2,4 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde onder meer van een stijging van zijn omzet van 20,5 miljoen euro naar 23,9 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht Global Graphics een lagere winstgevendheid, als gevolg van investeringen in de uitbreiding van het personeel. Ook was een significant deel van de omzet eenmalig.

