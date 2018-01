Economisch kort 20 januari 2018

De stijging van de olieprijs zal aanleiding geven tot een sterke productietoename in de VS. Die extra productie zal tegengewicht bieden voor de productiebeperking die het oliekartel nog tot eind dit jaar wil aanhouden, zo denkt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De kans dat de Amerikaanse schalie-olieproductie opnieuw zal leiden tot een overaanbod en dus een forse prijsdaling, acht de IEA klein. Want vraag en aanbod zullen dit jaar grotendeels in balans zijn.

