Economisch kort 27 januari 2018

Koen Clement wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van amusementsconcern Studio 100. Clement is momenteel directeur van Europalia en één van de investeerders in de nieuwe vennootschap Standaard Uitgeverij, de nieuwe naam van het vroegere WPG België. Clement neemt bij Studio 100 de plaats in van Steve Van den Kerkhof, die wel bestuurder blijft.

