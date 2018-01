Economisch kort 19 januari 2018

Het huwelijk tussen de havens van Gent en Zeeland is in schoonheid gestart. Fusiehaven North Sea Port kon het afgelopen jaar 66,6 miljoen ton (+7%) goederen verwerken. 34,1 miljoen ton in Zeeland (+2,6%) en 32,5 miljoen ton (+12%) in Gent. De goederenoverslag via binnenvaart was goed voor 56,5 miljoen ton. Alles samen kende North Sea Port een overslagcijfer van 123,1 miljoen ton in 2017.

