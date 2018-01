Economisch kort 31 januari 2018

00u00 0

Europa's grootste softwarebedrijf, SAP, legt 2,4 miljard dollar op tafel voor de overname van het Amerikaanse Callidus Software. Daarmee krijgt SAP toegang tot nieuwe tools voor verkoopanalyse en klantenbinding. Het is de grootste overname van SAP in vier jaar. Volgens SAP zal de deal vanaf 2019 bijdragen tot de winst, zo deelde het bedrijf gisteren mee tijdens de toelichting van de kwartaalcijfers. Uit een omzet van 6,8 miljard euro puurde het Duitse bedrijf 2,36 miljard euro operationele winst. Dat is nipt onder de verwachtingen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN