Economisch kort

20 juni 2019

De drie strepen van Adidas zijn geen merk, maar een "gewoon beeldmerk". Dat besliste het EU-hof in Luxemburg. Adidas had in 2013 merkbescherming aangevraagd voor het plaatsen van de drie strepen in alle richtingen op kleding, schoenen of petten. Het Belgische bedrijf Shoe Branding tekende bezwaar aan omdat het vond dat de drie strepen geen onderscheidend vermogen hebben. Het EU-hof gaf Shoe Branding nu gelijk.

