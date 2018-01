Economisch kort 24 januari 2018

Coil, de specialist in aluminiumoppervlaktebehandelingen, klokt 2017 af met 29,6 miljoen euro omzet. Dat is nipt onder de vooropgestelde 30 miljoen en 10% minder dan het jaar voordien. Die vergelijking loopt wel wat spaak, gezien 2016 een absoluut recordjaar was. Vooral de volatiele aluminiumprijs in het tweede en vierde kwartaal, die klanten wat afwachtender maakte, speelde Coil parten. Het Belgische bedrijf, dat op de beurs van Parijs noteert, kon de impact wel beperken door klanten nieuwe producten aan te bieden.

