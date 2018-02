Economisch kort 07 februari 2018

Marc Coucke en Jan Callewaert hebben de voorbije week aanzienlijke palletten aandelen van Option verkocht. Callewaert, die nog een kwart van het zieltogende bedrijf bezit, deed 1 miljoen aandelen van de hand, en houdt daar amper 69.105 euro aan over. Coucke heeft via zijn holding Alychlo in verschillende fases ruim 2,9 miljoen aandelen verkocht, en houdt daar een kleine 143.000 euro aan over.

