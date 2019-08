Exclusief voor abonnees Economisch kort 31 augustus 2019

00u00 0

De nettowinst van Argenta viel in het eerste halfjaar van 94 naar 77 miljoen euro terug. De daling is onder meer het gevolg van investeringen in het informaticaplatform en hogere bankentaksen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis