Stroomleverancier Belpower verliest vanaf 12 juni de toegang tot het distributienet omdat het niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat een energieleverancier de toegang tot het distributienet kwijtspeelt. Belpower had in Vlaanderen tot voor kort zo'n 6.000 klanten. Die moeten op zoek naar een nieuwe leverancier.

