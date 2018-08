Economisch kort 07 augustus 2018

De Britse grootbank HSBC verhuist de juridische controle van zijn Europese activiteiten, inclusief de Belgische, van Londen naar Parijs. Daarmee bereidt de financiële speler zich voor op de Brexit. Concreet verliest het Britse filiaal HSBC Bank de controle over zeven Europese filialen, en vallen die voortaan onder HSBC France. Het gaat om de activiteiten in België, Tsjechië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en Spanje. De transfer zou effectief worden in het eerste kwartaal van 2019.

