01 december 2018

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Indigo Partners is bereid geld te steken in WOW air, de verlieslatende IJslandse lowcostmaatschappij. Als de deal doorgaat, zou WOW air bij Indigo zustermaatschappij worden van onder meer het Hongaarse Wizz Air, Frontier Airlines in de VS, JetSmart in Chili en Volaris in Mexico.