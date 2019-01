Economisch kort 19 januari 2019

ERA, het grootste netwerk van vastgoedmakelaars in ons land, wordt nog steeds geleid door Iain Cook. De zetduivel speelde onze krant gisteren parten, waardoor de naam van Iain Cook plots veranderde in Alain Kouck. Bij deze bieden we Iain Cook onze verontschuldigingen aan voor de ongewilde naamswijziging.

