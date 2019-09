Exclusief voor abonnees Economisch kort 05 september 2019

De hogesnelheidstreinen van Thalys hebben een recordzomervakantie achter de rug. Er werden 10% meer reizigers vervoerd dan in juli en augustus vorig jaar. De operator verwijst onder meer naar het succes van de lagekostentrein Izy tussen Brussel en Parijs. Ook de in april gelanceerde route van Nederland, via België, naar Disneyland Parijs en de luchthaven Roissy-Charles de Gaulle deed het goed.

