Exclusief voor abonnees Economisch kort 29 mei 2019

Benzine wordt vandaag iets goedkoper nadat de brandstof op het hoogste niveau in jaren stond. De maximumprijs voor benzine 95 (E10) bedraagt 1,5440 euro per liter. Dat is een daling van 3,5 eurocent. Voor benzine 98 (E5) bedraagt de maximumprijs 1,5930 euro. Dat is 3,3 eurocent minder.