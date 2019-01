Economisch kort 09 januari 2019

De Belgische staat heeft 6 miljard euro opgehaald met de uitgifte van staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar. "Het is nog maar de tweede keer in geschiedenis dat we de 6 miljard halen", zegt Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap voor de Schuld. De staatsobligaties geven een brutocoupon van 0,9%. In totaal kreeg het Agentschap voor meer dan 28 miljard euro aan aanvragen binnen.

