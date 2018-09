Economisch kort 06 september 2018

Elektronicagigant Samsung heeft in de VS een schikking getroffen van 29 miljoen dollar (zo'n 25 miljoen euro) vanwege zijn rol in een beeldhuizenkartel. Samen met LG, Panasonic, Hitachi, Chungwha, Toshiba en Philips zouden de Koreanen prijsafspraken hebben gemaakt.

