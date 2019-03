Economisch kort 13 maart 2019

ArcelorMittal heeft via de uitgifte van een obligatie 750 miljoen dollar opgehaald. Het verse kapitaal dient om de overname van het failliete Indiase staalbedrijf Essar Steel te financieren. De Europese staalreus heeft daarvoor een joint venture afgesloten met Nippon Steel & Sumitomo Metal. Voor de overname werd 420 miljard roepie (ongeveer 5 miljard euro) betaald. De nieuwe eigenaars hopen de productie van Essar Steel op te drijven van 6,50 miljoen ton per jaar naar 8,5 miljoen ton. India is de snelstgroeiende staalmarkt ter wereld.

