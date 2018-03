Economisch kort 29 maart 2018

Biotechbedrijf Kiadis Pharma zit op schema om het belangrijkste product in zijn pijplijn te kunnen lanceren. Vorig jaar heeft Kiadis voor ATIR101, een middel om de risico's bij een stamceltransplantatie te beperken, een voorwaardelijke goedkeuring aangevraagd in Europa. Nu heeft het bedrijf antwoord gegeven op een vragenlijst die de Europese autoriteiten hadden gestuurd. Kiadis hoopt in het laatste kwartaal een positieve opinie te krijgen, en begin volgend jaar al de goedkeuring van Europa.

