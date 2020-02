Exclusief voor abonnees Economisch kort 20 februari 2020

Leasinvest vijzelde zijn netto courante winst in 2019 met 29,5% op tot 40,5 miljoen euro. De aandeelhouders zien hun dividend daardoor stijgen van 5,10 euro naar 5,25 euro. Voor dit jaar rekent het fonds op een dividend van minstens 5,25 euro.Aedifica zag zijn netto courante winst na de eerste zes maanden van zijn boekjaar 2019-2020 met 47% stijgen tot 46,6 miljoen euro. De vooruitgang is vooral het gevolg van de uitbreiding van de portefeuille. De onderneming die haar vermogen in zorgvastgoed investeert, blijft bij haar voornemen om over het boekjaar een dividend van 3 euro uit te betalen.

