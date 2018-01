Economisch kort 00u00 0

Degroof Petercam heeft Solvay opgenomen in zijn lijstje met favoriete aandelen met een nieuw koersdoel van 153 euro. "Het nieuwe, gespecialiseerde profiel van het bedrijf wordt nog altijd niet weerspiegeld in de huidige koers", zegt Nathalie Debruyne. Zij verwacht een sterke volumegroei van de composietenafdeling omdat de vliegtuigbouwers hun programma's versnellen. Daarnaast moet het herstel van de oliesector in het voordeel van Solvay spelen, omdat de groep producten levert voor de ontginning van schalieolie. Ook rekent de analiste op een versnelling van de cashgeneratie, omdat de investeringen afnemen en de winsten toenemen. Advies: kopen. Tot de lijst met favoriete aandelen van Degroof Petercam behoren ook AB InBev (koersdoel: 115 euro), Ackermans & van Haaren (160 euro), ASM International (70 euro), Barco (110 euro), Fugro (16 euro), Galapagos (98 euro) en X-Fab (12 euro).

