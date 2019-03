Economisch kort 07 maart 2019

Vastgoedgroep Banimmo sluit het boekjaar 2018 af met een nettoverlies van 5,5 miljoen euro. Daardoor wordt geen dividend uitgekeerd. Voor dit jaar blijft Banimmo vaag in zijn vooruitzichten. De groep rekent op een hogere bezettingsgraad (87% eind vorig jaar) en de lancering van drie projecten, waaronder de bouw van een nieuwe ING-kantoor in Louvain-la-Neuve en de renovatie van North Plaza in Brussel.

