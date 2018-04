Economisch kort 05 april 2018

De inflatie in de eurozone is in maart gestegen tot 1,4%. Dat is het hoogste peil sinds eind vorig jaar, maar nog steeds niet het doel dat de ECB voor ogen heeft (net geen 2%). Vooral voeding, alcohol en tabak werden weer duurder (+2,2%), net als de energieprijzen (+2%). De kerninflatie, die geen rekening houdt met meer volatiele elementen zoals die voeding- en energieprijzen, bleef echter stabiel op 1%.

