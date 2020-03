Exclusief voor abonnees Economisch kort 05 maart 2020

00u00 0

Benzine tanken is goedkoper geworden. De maximumprijs voor een liter 95 (E10) daalde met 3,1 cent tot 1,414 euro. Dat is het laagste niveau in ruim een jaar. Voor benzine 98 (E5) moet maximaal nog 1,499 euro per liter betaald worden, een daling met 2,4 cent.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 00 dagen 18 uren 12 minuten 49 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode