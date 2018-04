Economisch kort 07 april 2018

Thrombogenics voert onderzoek naar een geneesmiddel voor oogziektes bij diabetici, meldt het bedrijf in 'The Journal of Medicinal Chemistry'. Het onderzoek bevindt zich nog in het beginstadium, en moet de 3 klinische testfases nog doorlopen. Toch was het nieuwtje voldoende om het aandeel gisteren op de Brusselse beurs een koerswinst van 3,56% te bezorgen.

