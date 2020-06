Exclusief voor abonnees Economisch kort 19 juni 2020

Het Duitse Wirecard zit in lastige papieren. Het beursgenoteerde bedrijf, dat betaaldiensten levert, heeft de publicatie van zijn jaarresultaten al voor de vierde keer uitgesteld. De boekhouders zijn het spoor naar 1,9 miljard euro bijster.Benzine tanken is weer wat duurder geworden. De maximumprijs van benzine 95 (E10) is met 3 cent tot 1,3630 euro per liter gestegen. Benzine 98 mag nu maximum 1,4320 euro kosten. Dat is 1,4 cent meer dan tot nog toe.

