Economisch kort 12 juli 2018

Bij het beursgenoteerde Home Invest Belgium, dat residentieel vastgoed beheert, is CEO Sophie Lambrighs met onmiddellijke ingang opgestapt om een onbekende reden. Ook Nicolas Vincent, die verantwoordelijk was voor de investeringen, is vertrokken.

