Economisch kort 12 december 2018

00u00 0

Het Chinese conglomeraat Fosun gaat een partnerschap aan met Compagnie des Alpes, dat onder meer de pretparken Walibi en Bellewaerde beheert, maar ook tientallen skistations. Fosun, dat Club Med in handen heeft, ambieerde een belang in het Franse bedrijf. Maar voorlopig gaan de twee alleen samenwerken bij de bouw van een overdekte skipiste in Shanghai.