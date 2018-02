Economisch kort 15 februari 2018

Disney België heeft 16 tot 18 personeelsleden laten gaan. Hoeveel exact is niet duidelijk. De ontslagen passen in een plan van Disney om het filiaal in de Benelux te koppelen aan dat in Frankrijk. Alle departementen van Disney België in Brussel zijn door de herstructurering getroffen. Het gaat volgens kranten van mediagroep Sudpresse om een derde van het personeelsbestand. Het bedrijf houdt zich bezig met filmdistributie, verkoop, merchandising en het tv-kanaal Disney Channel.

