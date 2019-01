economisch kort 11 januari 2019

De Duitse luxewagenbouwer Audi, een dochter van het Volkswagen-concern, heeft vorig jaar wereldwijd 1.812.500 wagens geleverd aan klanten. Dat waren er 3,5% minder dan in 2017. In China sloot Audi het jaar af met een nieuw record van 663.049 verkochte wagens, goed voor een stijging van 10,9%. De Duitse autobouwer zag zijn verkoopvolume op die markt meer dan vervijfvoudigen in de voorbije tien jaar. De autobouwer meldt ook dat zijn nieuwe elektrische e-tron, die in de Brusselse fabriek van de band rolt, erg goed onthaald wordt bij het Europese publiek. Audi kreeg al 16.000 reserveringen voor de auto.

