Economisch kort 14 maart 2019

Lidl investeert 55 miljoen euro in een nieuw logistiek platform in La Louvière. Het kocht daartoe een terrein van 117.000 vierkante meter langs de E42. Het complex moet tegen 2022 operationeel zijn.De vakbonden in de energiesector zijn ongerust. Ze vrezen dat de transformatie die de sector ondergaat, kan zorgen voor een Proximus-scenario. Daarom vragen ze extra opleidingen. Er werd ook een stakingsaanzegging ingediend.De Brugse beursvennootschap Weghsteen werd failliet verklaard. Dat gebeurde nadat de drie voorlopige bewindvoerders dat hadden aangevraagd, schrijft 'De Tijd'. De operationele activiteiten waren al uit de vennootschap gelicht en aan Merit Capital verkocht. Voor een aantal andere ondernemingen uit de groep rond Weghsteen is de beslissing nog niet gevallen of werd voor een vereffening of een voortzetting gekozen.

