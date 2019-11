Exclusief voor abonnees Economisch kort 06 november 2019

Leasinvest geeft obligaties uit voor institutionele beleggers, in coupures van 100.000 euro en met looptijden van 7 tot 8 jaar. Op 9 oktober verviel een publieke obligatie van 75 miljoen euro. Door de private plaatsing vervroegt Leasinvest de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers van 14 naar 8 november.Home Invest Belgium, gespecialiseerd in residentieel vastgoed, heeft de overname afgerond van Be Real Estate, eigenaar van vier aparthotels in het centrum van Brussel, goed voor 185 wooneenheden. Met de transactie is een bedrag van 36 miljoen euro gemoeid.

