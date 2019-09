Exclusief voor abonnees Economisch kort 13 september 2019

De Waalse kalkreus Lhoist is van plan 117 banen te schrappen in Wallonië. Lhoist is een wereldleider in kalk en dolomiet. De Waalse groep is actief in 25 landen en stelt 6.400 mensen tewerk, van wie 740 in België.

