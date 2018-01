Economisch kort 00u00 0

De prijs voor palladium, dat gebruikt wordt in autobatterijen, is gisteren tot 1.095 dollar gestegen - zijn hoogste peil sinds februari 2001. Dat de prijs zo stijgt, komt uit bezorgdheid over mogelijke tekorten. Jarenlang werd immers te weinig geïnvesteerd in palladiumproductie, maar nu elektrische wagens hun opgang maken en de economie het goed doet, trekt de vraag wel aan. De verzwakking van de dollar doet daar nog een schepje bovenop. Palladium was vorig jaar al de absolute kampioen onder de metalen, met 55% prijsstijging. In ons land profiteert vooral Umicore daarvan mee. De materialentechnologiegroep recycleert palladium uit afgedankte elektronica en is één van de grootste spelers in katalysatoren.

