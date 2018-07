Economisch kort 11 juli 2018

Tesla wil jaarlijks 500.000 auto's in China gaan produceren. De maker van elektrische auto's staat op het punt een overeenkomst in Shanghai te ondertekenen over de bouw van een fabriek in de havenstad. Tesla liet vorig jaar al weten de mogelijkheden in China te onderzoeken. Het Amerikaanse bedrijf zou willen profiteren van de snelgroeiende markt voor e-auto's en de lagere productiekosten daar.